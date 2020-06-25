تحالف دولي يتعهد بإنتاج 4 مليارات جرعة لقاح ضد كورونا سنويا

المصدر: واشنطن ـ رويترز

أعلن تحالف عالمي مهتم بالاستعداد والاستجابة للأوبئة، اعتزامه إنتاج 4 مليارات جرعة سنويا من لقاح محتمل لفيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها ”روتيرز“ عن مسؤول بتحالف يعرف باسم ”تحالف الاستعداد للأوبئة والابتكار“، ويدعم 9 لقاحات قيد التطوير للفيروس.

وقال جيمس روبنسون – وهو مسؤول تنفيذي في الصيدلة الحيوية منذ فترة طويلة ويقود مسعى التصنيع الواسع لتحالف الاستعداد للأوبئة والابتكار – إن التحالف يعتزم اختيار مصنعين أو ثلاثة مصانع لتصنيع كل لقاح.

وتابع: ”في الوقت الحالي، نعرف أن في مقدورنا إنتاج ملياري جرعة نحددها كنوع من الحد الأدنى لما نستهدفه“.

وقال إن التحالف يعتزم أن يكون لديه ما بين ثمانية وعشرة مواقع توزيع إقليمية، ”كي لا نضطر إلى عمل كل شيء مركزيا ثم محاولة شحنه حول العالم“.

ورغم عدم حصول أي لقاح على الموافقة بعد، فإن لدى التحالف بالفعل قائمة طلبات لسلاسل للتصنيع والإمداد لضمان توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا بالتساوي في أنحاء العالم.

ويحظى التحالف الذي يتخذ من أوسلو عاصمة النرويج مقرا له، بدعم 14 حكومة، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس ومجموعة شركات ويلكوم البريطانية.

ووزع التحالف 829 مليون دولار حتى الآن للأبحاث على لقاح لفيروس كورونا من خلال اتفاقات شراكة مع مطورين على أمل أن ينجح بعضها.

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