الأمم المتحدة والجامعة العربية تدعوان إسرائيل إلى التخلي عن مخططها

المصدر: عواصم - وكالات

دعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بصوت واحد، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى التخلي عن خططها ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي من شأنها وضع حد للجهود الدولية الداعمة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وصيغت هذه الدعوة خلال مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، شارك به عدد من الوزراء، وهو اللقاء الدولي الأخير قبل الموعد الذي حددته اسرائيل لبدء التنفيذ المحتمل لخطط الضم في الأول من يوليو.

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