مصر تخفف قيود «كورونا» اعتباراً من السبت المقبل

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، أن المطاعم والمقاهي ودور العبادة والنوادي الرياضية، ستفتح أبوابها من جديد، اعتباراً من يوم السبت المقبل، لكن البلاد ستُبقي على بعض القيود للحد من التكدس وانتشار فيروس كورونا، في ظل استمرار أعداد الإصابات في الزيادة.

وقال رئيس الوزراء إن المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ستعمل بنسبة 25% فقط من قدراتها الاستيعابية، مع ضمان التباعد الاجتماعي، وستفتح المساجد أبوابها للصلوات اليومية، لكن مع استمرار تعليق صلاة الجمعة.

وتابع أن دور السينما والمسارح ستفتح بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية. وأشار إلى استمرار إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، خشية تكدس المواطنين. وأوضح أن وسائل النقل الجماعي ستستمر حتى منتصف الليل، وتستأنف العمل الرابعة صباحاً.

وأعلن مدبولي أن موعد غلق المحال التجارية سيكون في التاسعة مساء، والمطاعم والمقاهي في العاشرة مساء، لكنه ذكر أن القرارات تخضع للمراجعة بصورة دورية، ويمكن إلغاؤها إذا لم يتبع الناس القواعد السارية.

وشهدت مصر تزايداً في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، في الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 56809 حالات، والوفيات إلى 2278 حالة. وفي سياق متصل، قالت مصادر حكومية إن مصر سترفع حظر التجول الليلي، المفروض منذ 25 مارس، بالكامل، اعتباراً من السبت المقبل.

استمرار إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، للحد من التكدس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news