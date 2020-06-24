إجماع عربي على خطورة الوضع في ليبيا ورفض التدخلات العسكرية الأجنبية

المصدر: القاهرة - وكالات

أجمع مشاركون في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، في دورته غير العادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أمس، على خطورة الوضع في ليبيا، وأكدوا رفضهم أي مخططات لتقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ، معربين عن إدانتهم ورفضهم لجميع أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في هذا البلد العربي، ورفضهم المطلق لأية حلول عسكرية للوضع الليبي، مشددين على أنه لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل، فيما أكدت دولة الإمارات تأييدها للمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة.

وحذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في كلمته، من خطورة الوضع الحالي في ليبيا، والمرشح للاشتعال بشكل أكثر خطورة، موضحاً أن الأمر يستلزم معالجة عربية أكثر قوة، وإرادة سياسية صادقة تجتمع عليها جميع الدول الأعضاء دون استثناء.

وقال أبوالغيط في كلمته، إن الاجتماع يأتي وليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية في مسار الصراع الذي باتت تطوراته تبعد كل البعد عن هدف التسوية السلمية المتكاملة للوضع في البلاد، وتمثل أبعاده تهديداً لسلامة ووحدة أراضي الدولة الليبية وأمن واستقرار دول الجوار المباشر ومنظومة الأمن القومي العربي ككل.

وأضاف: «لقد تابعنا بقدر بالغ من القلق والاستنكار، التدويل المتزايد المرفوض للأزمة الليبية، مع تفاقم التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في الصراع، والخروقات المتكررة والمعلنة لحظر السلاح على جميع الاتجاهات، والاستقدام المنهجي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ساحة المعركة».

وأكد أبوالغيط تمسك الجامعة بالحفاظ على سيادة واستقلال دولة ليبيا، مشدداً على الرفض لأية أصوات داخل البلاد أو خارجها تدعو إلى الانشقاق أو الافتراق، وأية مخططات محلية كانت أم أجنبية لتقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ.

وجدد الأمين العام إدانته لجميع أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في هذا البلد العربي، مؤكداً أن قرارات مجلس الجامعة واضحة وثابتة في هذا الخصوص، وهي أكثر وضوحاً في ما يخص التدخلات الإقليمية الأوسع في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ والرفض المطلق لأية حلول عسكرية للوضع الليبي.

وأوضح أنه لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل لتسوية الأزمة الليبية بجميع جوانبها، عبر عملية سياسية جامعة، بمساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، تحت الرعاية الأصيلة للأمم المتحدة، على النحو الذي تؤكده قرارات الجامعة، وتوافقت عليه الأطراف المشاركة في مسار برلين، واعتمده مجلس الأمن.

وأشار إلى أن أية ترتيبات لوقف إطلاق النار لن تنجح أو تصمد طويلاً على الأرض ما لم تكن مصحوبة بالتزامات وأحكام واضحة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وتفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة التي تعمل كلها خارج سلطة الدولة، والحيلولة دون استمرار التدخلات العسكرية الأجنبية التي لا تهدف إلا لتحقيق أطماع ومصالح القائمين عليها.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور محمد قرقاش، خلال كلمة الإمارات في الاجتماع، حرص الإمارات على وحدة ليبيا والدور العربي في المسار السياسي، وعلى الأهمية الملحة لوقف فوري لإطلاق النار يمهّد لحل سياسي جامع وعودة الأمن والاستقرار لعموم الأراضي الليبية، ويضع حداً لإراقة الدماء، وللتصعيد الإقليمي وللتدخلات التركية المهدّدة للأمن القومي العربي، وبصورة خاصة أمن مصر الشقيقة.

وجدّد قرقاش التأكيد على الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية المنبثق من موقف المجتمع الدولي الداعم لمسار العملية السياسية، وفقاً لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين بما يقود إلى حل سلمي ليبي - ليبي ناجز ومستدام، باعتباره الخيار الوحيد لإعادة السلام إلى الأشقاء الليبيين الذين حضّهم على تغليب المصلحة الوطنية المشتركة.

وأكد قرقاش تأييد دولة الإمارات للمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة الليبية التي طال أمدها، ويعيد لدولة ليبيا أمنها واستقرارها ويحافظ على وحدتها وسيادتها بعيداً عن التدخلات الأجنبية في شؤونها، ويحقق للشعب الليبي الشقيق كل ما يصبو إليه من أمن ورخاء وتنمية، داعياً الأطراف الليبية إلى التجاوب الفوري مع المبادرة المصرية المطروحة لوقف إطلاق النار، كما أكد دعم الإمارات جهود جمهورية مصر العربية الخيّرة في سبيل تسوية الأزمة الليبية، والمساعي المخلصة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي، مشيراً إلى تضامن دولة الإمارات مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وحقها في الدفاع عن النفس في إطار الشرعية الدولية.

من جانبه، دعا الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي، الذي ترأس الاجتماع، إلى معالجة الأزمة الليبية بالوسائل السلمية، معبراً عن الأسى للوضع الحالي في ليبيا. وأعرب بن علوي عن أمله أن يسفر الاجتماع عن توافقٍ يصب في مصلحة الشعب الليبي الشقيق، ويعمل على إخراجه من هذه المحنة الكبرى. وقال بن علوي: «يجب علينا أن نتجنب إدخال مواقفنا المختلفة في بعض القرارات، التي تعرض على مجلس الجامعة العربية، سعياً إلى تحقيق الإجماع والتوافق».

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، أن بلاده لم ولن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى في اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا وشعبها الأبي الكريم تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وجدد شكري خلال كلمته، التأكيد على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، محذراً من تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية لدعم تلك الجماعات والميليشيات، وسياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سورية إلى ليبيا، بما يزعزع الاستقرار والأمن الداخلي الليبي، ويمثل تهديداً جسيماً للأمن القومي العربي على نحو يحتم تكاتف الدول العربية لوضع حد لتلك الممارسات المزعزعة للسلم والأمن الإقليمي والدولي، موضحاً أن القاهرة انخرطت في جميع المبادرات، الهادفة للتوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا.

سلطنة عمان تؤكد أن ليبيا تمر بمنعطف خطير، وتدعو إلى معالجة الأزمة بالوسائل السلمية.

أبوالغيط: «الوضع الحالي في ليبيا مرشح للاشتعال، بشكل أكثر خطورة».

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