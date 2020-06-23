سلطنة عمان تعلن فتح المراكز التجارية اعتبارا من الغد

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت سلطنة عمان اليوم إعادة فتح المراكز التجارية وبعض المتاجر والمصانع اعتبارا من 24 يونيو.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الثلاثاء إن السلطنة ستعيد فتح المراكز التجارية وبعض الأنشطة التجارية والصناعية يوم الأربعاء.

ومن بين المتاجر التي يشملها القرار المكاتب العقارية والوكالات السياحية وأعمال الصيانة والتنظيف الجاف.

وقالت الوكالة إنه يتعين على المتعاملين الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن مترين.

يذكر أن، وزارة الصحة العمانية، أعلنت اليوم، تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 853 لعمانيين، و465 لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّى للحالات المسجلة في السلطنة 32394 إصابة، و140 وفاة و17279 حالة شفاء.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 3940 فحصا.



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