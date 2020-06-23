استقبال ماكرون للرئيس التونسي دون كمامة يثير الجدل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثار ظهور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دون كمامة خلال استقبال نظيره التونسي قيس سعيد، في القصر الرئاسي في باريس، جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية.

وكتبت صحيفة "الرأي الدولي" " " الفرنسية: "من غير المعقول أن يستقبل رئيس دولة سجلت 30 ألف حالة وفاة بسبب وباء كورونا رئيس دولة أخرى لم تسجل سوى 50 حالة، وأن لا يرتدي الرئيس الفرنسي قناعا واقيا، بينما يحرص الرئيس التونسي على ذلك".

وأضافت الصحيفة أن "العالم في صورة عكسية، فالرئيس الأكبر سنا -في إشارة إلى قيس سعيد البالغ من العمر 62 سنة- يرتدي كمامة، بينما الرئيس الفرنسي الأصغر سنا لا يرتدي كمامة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news