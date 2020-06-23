مصر تعلن عودة الصلوات بدور العبادة وإعادة فتح المطاعم والمقاهي السبت المقبل

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على فتح جميع المنشآت، معلنا انه اعتبارا من السبت المقبل 27 يونيو عودة الصلوات بدور العبادة من السبت مع تعليق الصلوات الرئيسية، وإعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح بتواجد 25% من طاقتها والنوادي الرياضية الخاصة ومراكز الشباب، فيما سيستمر غلق المتنزهات والشواطئ العامة وحدائق.

وأضاف مدبولي أن غلق المحال التجارية والمولات سيتم بداية من التاسعة مساء بدلا من السادسة مساء والمطاعم والمقاهي من العاشرة مساء.

وبشأن عمل وسائل النقل الجماعي، أكد مدبولي أنه سيستمر حتى منتصف الليل ومعاودة استئناف فتح وسائل النقل الجماعي الرابعة صباحاً.

وترأس مدبولي، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التي ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيري السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news