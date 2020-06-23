التحالف العربي يعترض طائرات مفخخة وصواريخ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت من تدمير 8 طائرات مفخخة من دون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية مساء الاثنين.

كما أطلقت الميليشيات الإرهابية صباح اليوم الثلاثاء 3 صواريخ باليستية من محافظة صعده باتجاه المملكة، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه مدينة نجران، وصاروخ باليستي باتجاه مدينة جازان.

وأوضح العقيد المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومخالفاً للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

ولفت إلى أن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات من دون طيار " المفخخة " يؤكد نهج المليشيا الحوثية المتطرف واللاأخلاقي تجاه المدنيين الأبرياء .

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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