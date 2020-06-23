9 ملايين إصابة بفيروس كورونا حول العالم

المصدر: عواصم - وكالات

أظهرت إحصاءات منصة «وورلد ميترز»، أمس، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى تسعة ملايين و72 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 471 ألف حالة، وبلغت حالات الشفاء أربعة ملايين و855 ألف حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى في حالات الإصابة بمليونين و356 ألف حالة، وتسجيل 122 ألف وفاة، وفي المرتبة الثانية جاءت البرازيل بمليون و86 ألف حالة إصابة، و50 ألف وفاة، ثم روسيا في المرتبة الثالثة بـ592 ألف إصابة و8000 وفاة.

إلى ذلك، واصلت الدول الأوروبية تخفيف إجراءات العزل العام، وعاد طلاب المدارس في جميع المراحل الدراسية إلى مدارسهم في فرنسا، أمس، بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، على الرغم من أنهم ليس أمامهم سوى أسبوعين فقط قبل بدء عطلة الصيف.

وفتحت دور السينما أبوابها، أمس، ومن المقرر أن يفتح متحف دورسيه أبوابه، اليوم، على أن يبدأ برج إيفل استقبال الزوار ابتداءً من الخميس المقبل.

وكانت فرنسا أعادت الأسبوع الماضي فتح حدودها مع معظم الدول الأوروبية، ولكن سيتم الإبقاء على القيود المفروضة على السفر من وإلى الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حتى نهاية الشهر.

وتضررت فرنسا بشدة من تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت نحو 30 ألف حالة وفاة بالفيروس. وفرضت السلطات إجراءات إغلاق صارمة منذ 17 مارس الماضي.

وفي لندن، من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، عن أحدث خطط حكومته لتخفيف تدابير العزل العام، وسيعلن أيضاً انتهاء المراجعة فيما إذا يتعين تخفيف قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين.

وتضرر الاقتصاد البريطاني من تدابير العزل العام التي استهدفت وقف انتشار مرض «كوفيد-19»، وعلى الرغم من السماح لمتاجر البيع بالتجزئة غير الأساسية باستئناف نشاطها الأسبوع الماضي، فمازال كثير من الأعمال التجارية، لاسيما في قطاعي الفندقة والترفيه مغلقاً.

ودعا بعض نواب البرلمان من حزب جونسون، رئيس الوزراء، إلى إلغاء قاعدة المترين، قائلين إن لها تأثيراً مدمراً على الاقتصاد الذي انكمش بمقدار الربع خلال مارس وأبريل الماضيين. ولكن الحكومة لزمت الحذر وقالت إنها لا تريد المجازفة بحدوث زيادة ثانية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب جونسون إن رئيس الوزراء سيحدد أمام البرلمان، اليوم، القطاعات التي سيتم السماح لها باستئناف نشاطها في الرابع من يوليو المقبل، بموجب خارطة طريق حكومية للخروج من العزل العام. وسيتم توفير إرشادات تفصيلية لكل قطاع، حتى تكون الأنشطة آمنة من «كوفيد-19».

وذكرت صحيفة «صنداي تليغراف» أن جونسون سيعلن أيضاً تغيير إرشادات التباعد الاجتماعي، بحيث لا يتعين على الناس سوى التباعد لمسافة متر واحد فقط شريطة اتخاذهم تدابير إضافية مثل وضع كمامة.

وفي بلغاريا، قال وزير الصحة، كيريل أنانييف، للصحافيين، أمس، إنه ابتداءً من اليوم سيتم عقد الفعاليات العامة في 50% من سعة القاعات المغلقة، على أن يتم إلزام الحاضرين بارتداء الكمامات، وتوفير جميع معدات الحماية الأخرى.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزير قوله إن الحانات أيضاً ستعمل بنصف سعتها.

وأفادت «بلومبرغ» أنه سيتم تغريم أكبر حزبين سياسيين لتنظيمهما فعاليات عامة دون الالتزام بالضوابط اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن بلغاريا قد سجلت 117 حالة إصابة بفيروس كورونا أول من أمس، بعدما انخفضت الحالات إلى ست فقط منذ ثلاثة أسابيع، ويبلغ حالياً إجمالي حالات الاصابة 3905 حالات، و199 حالة وفاة.

وتلقى الأستراليون تحذيراً، أمس، بتجنب التوجه الى ملبورن، مع قيام البلاد بتشديد القيود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف من موجة ثانية من الوباء.

وسجلت ولاية فيكتوريا أكثر من 110 حالات الأسبوع الماضي، ومعظمها في ملبورن، ما دفع بمسؤولي مناطق أخرى الى التحذير من زيارة ست مناطق في المدينة اعتبرت عالية المخاطر.

وأعلنت رئيسة وزراء ولاية نيوساوث ويلز المجاورة، غلاديس بيريجيكليان، أن أي شخص ينوي زيارة المدينة «يجب أن يعيد النظر بمخططاته».

وأضافت للصحافيين في سيدني، التي كانت بؤرة وباء «كوفيد-19»، لكنها سجلت عدداً قليلاً من الحالات في الأسابيع الماضية: «في هذه المرحلة، النصيحة هي عدم السفر الى هذه المنطقة العالية المخاطر، ننصح المواطنين بعدم التوجه إلى ملبورن في هذه المرحلة إلا في حالات الضرورة».

استئناف الدراسة بجميع المراحل في فرنسا، بعد توقف 3 أشهر.

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