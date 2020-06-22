قرقاش: تنفيذ اتفاق الرياض يبعد شبح الانقسام والحرب عن اليمن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور محمد قرقاش، أن تنفيذ اتفاق الرياض يبعد شبح الانقسام والحرب ويعيد الأمل في السلام باليمن.

وقال قرقاش في تغريدة على موقع تويتر: "الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على جهودها الحثيثة للتوصل إلى الاستقرار في اليمن الشقيق، وكل الترحيب لاستجابة الحكومة والانتقالي لوقف إطلاق النار الشامل، تنفيذ اتفاق الرياض يبعد شبح الانقسام والحرب ويعيد الأمل في السلام الذي ننشده جميعا".

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