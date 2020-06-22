قرقاش يبحث مع مسؤول روسي تطورات الملف الليبي

المصدر: أبوظبي - وام

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور محمد قرقاش، مع نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، عدداً من التطورات الإقليمية في المنطقة، وفي مقدمتها التطورات في الملف الليبي وعملية التسوية في الشرق الأوسط، كما شمل الاتصال الهاتفي تبادلاً للآراء إزاء تطورات الملفين اليمني والسوري.

وشدّد الدكتور أنور قرقاش خلال المحادثات على أهمية وقف أطراف النزاع الليبي العمليات القتالية فوراً وبدون شروط، والشروع إلى إطلاق عملية سياسية جامعة باعتبارها متطلباً محورياً لتحقيق السلام والاستقرار، وهو ما كان محل اتفاق مع الطرف الروسي الذي حضّ على توحيد الجهود الدولية الداعمة للتسوية والاستقرار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة ووفق مقررات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news