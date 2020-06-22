إنتاج مليوني جرعة من عقار "ريمديسيفير" بنهاية العام

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت شركة "جلعاد ساينسز" للأدوية، اليوم الاثنين، إنها تخطط لإنتاج أكثر من مليوني جرعة من عقارها ريمديسيفير الخاص بعلاج مرض كوفيد-19 بنهاية العام والبدء في تجارب لإنتاج نسخة تؤخذ بالاستنشاق في أغسطس.

وذكرت وكالة "رويترز" أن ريمديسيفير، الذي يحقن في الوريد، دخل على خط المواجهة ضد الفيروس بعد أن أثبتت تجارب سريرية أنه يقلل الوقت اللازم للتعافي في المستشفى من المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الشركة إن التركيبة التي تعتمد على الاستنشاق سوف تتيح سهولة الاستخدام خارج المستشفيات.

واجتاز عدد الإصابات بفيروس كورونا تسعة ملايين حالة في أنحاء العالم، اليوم الاثنين، في وقت تواجه فيه البرازيل والهند ارتفاعا في عدد المصابين وتشهد فيه الولايات المتحدة والصين ودول أخرى متضررة بشدة بؤرا جديدة للعدوى.

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