حقيقة فيديو "تدريبات الجيش الإثيوبي استعداداً لمواجهة عسكرية مع مصر"

يتداول مستخدمون لموقع "فيسبوك" فيديو يدّعي ناشروه أنّه يظهر تدريبات عسكرية للجيش الإثيوبي استعداداً لمواجهة الجيش المصري على خلفيّة تعثّر المفاوضات المتعلّقة بسدّ النهضة. لكنّ الفيديو في الحقيقة يظهر تدريبات قوات الحماية الخاصة التابعة للشرطة الهندية.

يظهر في الفيديو عشرات الأشخاص يرتدون الملابس العسكرية في مكان يبدو أنّه مخصّص للتدريبات. ويقوم هؤلاء بتأدية تمارين بإشراف شخصٍ يضبط خطواتهم على إيقاع أغنية أو هتاف يؤدّيه، ويسمع صوت ضحك من قبل مصوّر المقطع.

يظهر الأشخاص في الفيديو واضعين الكمامات، ما يوحي أنّه حديث العهد في ظلّ الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقد جاء في النصّ المرافق له: "الجيش الإثيوبي يعلن حالة الطوارئ ويقوم بأعنف تدريب للقوات الخاصة وفرقة الصاعقة استعدادًا لمواجهة الهجوم المصري للرد على سد النهضة".

وينتشر هذا الفيديو مع تعثّر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في القضية المتعلّقة بسدّ النهضة الإثيوبي الذي يشكّل مصدر توتّرات إقليميّة. وفشلت الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق في ما بينها، ولا سيّما على آليّة تقاسم المياه.

فيديو للشرطة الهنديّة

وقد تتبع فريق وكالة "فرانس برس" الفيديو للتحقق من محتواه وتوصل إلى هذا المقطع المشار إليه لا علاقة له بكلّ ذلك.

فبعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث عنها في محرّك "غوغل" إلى الفيديو نفسه منشوراً في 16 يونيو 2020 على الحساب الرسمي لرابطة الشرطة الهندية في موقع "تويتر".

وقد جاء في النصّ المرافق له "قوّات الحماية الخاصة بولاية تيلانغانا تغني أثناء إجراء التدريبات البدنية".

Training Tunes By Rafi



ASI Md Rafi from Telangana State Special Protection Force has more in common with the legendary singer than just his name.



ASI Rafi brings recruits out of homesickness & physical duress by singing songs while conducting physical drills.#HumansInKhaki pic.twitter.com/z9WfMCtDm6