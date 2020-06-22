حجر صحي على بلدة في ريف دمشق

المصدر: دمشق - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة السورية فرض حجر صحي على بلدة جديدة عرطوز الفضل جنوب غرب العاصمة دمشق، وذلك على خلفية تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان، إنه تم إخضاع البلدة للحجر الصحي منعاً لانتشار الفيروس وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وسجلت وزارة الصحة 20 إصابة في بلدة جديدة عرطوز الفضل، ووفاة سيدة، وتعتبر بلدة جديدة عرطوز الفضل، البلدة الرابعة في ريف دمشق التي يفرض عليها الحجر الصحي بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى الأمس، 198، شفيت منها 78 حالة، وتوفيت سبع حالات.

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