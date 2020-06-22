1022 إصابة بـ «كورونا» في فلسطين

المصدر: القدس المحتلة - د.ب.أ

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، أمس، إلى 1022 حالة، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة. وقالت الكيلة، خلال مؤتمر صحافي عقد في رام الله، إنه تم تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 41 في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، وأخرى في طولكرم في الضفة الغربية.

وأوضحت الكيلة أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، باستثناء حالة واحدة في محافظة الخليل، احتاجت إلى الدخول لقسم العناية المركزة.

وأكدت إعادة فتح جميع مراكز العزل والعلاج في جميع المحافظات، داعية الفلسطينيين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية والتقيد بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية أنفسهم، وعائلاتهم خصوصاً الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

من جهته، ذكر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أنه سيتم العودة لسياسة الإغلاق لبعض الأماكن المصابة «بغرض كسر سلسلة تفشي الوباء، وذلك حرصاً على حياة ومصلحة المواطنين».

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أعلن أول من أمس، استئناف اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الضفة الغربية بعد ارتفاع كبير في الإصابات.

وقال اشتية، خلال مؤتمر صحافي، إنه تقرر إغلاق محافظة الخليل بحيث يمنع الخروج منها أو الدخول إليها، باستثناء حركة البضائع مع فرض منع تنقل داخل المحافظة لمدة خمسة أيام.

وأضاف أنه سيتم إغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة، فيما سيتم منع إقامة الأعراس وحفلات الاستقبال والتخرج أو بيوت العزاء وكل أشكال التجمهر منعاً قاطعاً في كل المحافظات وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

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