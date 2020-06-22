روسيا تعلن أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 30 أبريل

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس، تسجيل 7728 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال 24 ساعة، وهي أدنى حصيلة يومية في البلاد منذ 30 أبريل الماضي.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس «كورونا» في روسيا إنه بذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بـ«كورونا»، التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة، إلى 584 ألفاً و680 حالة، بما في ذلك 236 ألفاً و858 حالة نشطة. وسجلت الغرفة خلال اليوم الأخير وفاة 109 مصابين بـ«كوفيد-19»، مقابل 161 وفاة تم تسجيلها أول من أمس، ما يمثل أدنى حصيلة وفيات يومية جرّاء الوباء في البلاد منذ 25 مايو.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بـ«كورونا» في روسيا إلى 8111 حالة وفاة، وتماثل 5119 شخصاً للشفاء من «كورونا» في روسيا منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 339 ألفاً و711 حالة.

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