إسرائيل مستثناة من المساءلة العالمية بشأن العنصرية

المصدر: ترجمة : عوض خيري عن «هآرتس»

تتزايد حساسية العالم تجاه العنصرية والقمع، لكن الظلم التاريخي في إسرائيل لم يقترب من نهايته، ويزداد الأمر سوءاً. وفي الوقت الراهن يتزايد رفض العنصرية والغطرسة البيضاء في الدوائر الليبرالية، في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة في الولايات المتحدة، وتدور مناقشات حية حول مسائل التنوع والاستعلاء، والاعتراف بالجرائم الاستعمارية، لكن في الوقت نفسه فإن الالتزام بالقضية الفلسطينية والنضال ضد الاحتلال، آخذ في الانحسار.

في بريطانيا، حصل زعيم حزب العمل السابق، جيريمي كوربين، على دعم كبير، لكن البعض وصفه في الوقت ذاته بأنه متعصب خطير، بسبب تصريحاته ضد إسرائيل، ونرى عدداً متزايداً من المنصات ووسائل الإعلام حول العالم، يخجل حتى من استخدام كلمة «احتلال» ضد إسرائيل، في الوقت الذي تعلن عن نيتها إقامة نظام فصل عنصري تقريباً في وادي الأردن. وفي وقت يصحو العالم لمعارضة العنصرية، تفكر إسرائيل في سيناريو مروّع تم تحذيرها منه منذ 50 عاماً، يتمثل في ضم المناطق الفلسطينية.

يتم تطبيق معايير مختلفة دائما على إسرائيل، سواء من الداخل أو من الخارج. داخل إسرائيل تعد العنصرية المعادية لإفريقيا سياسة رسمية إلى حد ما، وعندما يتعلق الأمر بطالبي اللجوء في إسرائيل، لا تتظاهر إسرائيل حتى بأن حياة السود مهمة، تعمل السلطات جل وقتها لإقلاق حياة اللاجئين من إفريقيا، وتضطهدهم أحياناً علانية، بشكل يفوق استعلاء البيض عليهم. وتصنف المقاومة الفلسطينية - حتى اللفظية - ضد عنف الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك»، على أنها «دعم للإرهاب». وتوجد تفسيرات مختلفة للامبالاة تجاه الفلسطينيين التي يحتج عليها الرأي العام العالمي. كل ذلك يحدث بسبب التغيرات السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتفكك القومية العربية، وكذلك ضعف المشروع الوطني الفلسطيني.

لبضعة أسابيع، كان هناك جدل غاضب محتدم في وسائل الإعلام الألمانية، يتمحور حول الفيلسوف الكاميروني، أخيل مبمبي، في نظر الكثيرين يعد مبمبي، الذي درس في جامعة ييل وبيركلي، المفكر الإفريقي الأكثر نفوذاً في عصرنا. وهو واحد من أبرز المفكرين، والأكثر حدة حول مفاهيم العنصرية في فترة ما بعد الاستعمار، وهو الذي صاغ مصطلح «سلطة الحياة والموت»، في إشارته إلى استخدام السلطة السياسية لتحديد من سيعيش ومن سيموت.

مبمبي معروف جيداً بين المتعلمين في ألمانيا، حيث نشر بعض كتبه هناك، وحصل على جوائز مرموقة، كما أنه مشارك نشط في الجدل حول صعود الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم. لكن الموقف تجاهه خضع لتغيير كبير، أخيراً، عندما اتُّهم بأنه معادٍ لإسرائيل وبـ«إحياء الجدل حول المحرقة».

إلغاء الدعوة

وطالب المفوض الاتحادي الألماني لمحاربة اللاسامية، فيليكس كلاين، بإلغاء دعوة مبمبي للمشاركة في مهرجان ثقافي، على أساس أن الفيلسوف نفى الوضع المميز للمحرقة، ودعم حركة المقاطعة الدولية الاستثمارات في المستوطنات الإسرائيلية. والواقع أن مبمبي كثيراً ما شبّه الاحتلال الاستعماري لفلسطين بنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

في الحالات السابقة، كان أي شخص يتهم بإنكار حق إسرائيل في الوجود، سيجد نفسه على الفور غير مرغوب فيه بألمانيا، لكن في هذه الحالة كانت المعضلة صعبة للغاية. إذ إن مبمبي يعد أكثر شعبية في أعمدة الثقافة والفكر بالصحافة الألمانية، وعندما يكون رأي المثقف الإفريقي مرغوباً فيه فلا بأس بذلك.

علاوة على ذلك، تعد نظريات ما بعد الاستعمار مجالاً شائعاً في العوالم الأكاديمية والأدبية في ألمانيا، وعلى الرغم من أن نزع الشرعية عن مبمبي، يعني عدم الاعتراف بهذا الخط من التفكير، يضع الألمان خطاً تحت إسرائيل كحالة خاصة، لا تنطبق عليها قواعد نقاش ما بعد الاستعمار.

الحالة الألمانية موصومة بتناقضها العنصري الفج، حيث إن السياسيين ووسائل الإعلام الألمانية معروفون برفضهم المخزي لتأييد أي انتقاد لإسرائيل. لكن قضية مبمبي تمثل مفارقة أساسية تميز الخطاب العام الحالي في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تتزايد الحساسية تجاه العنصرية والغطرسة البيضاء في الدوائر الليبرالية، في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة في الولايات المتحدة، وتدور مناقشات حية حول مسائل التنوع، والاستعلاء، والاعتراف بالجرائم الاستعمارية، لكن في الوقت ذاته فإن الالتزام بالقضية الفلسطينية والنضال ضد الاحتلال، آخذ في التضاؤل.

قد يكمن تفسير هذه المفارقة في حقيقة أن الاحتلال لم يتحول بعد إلى معضلة مرتبطة بأسلوب حياة الناس. وتدور الأسئلة التي تشغل الطبقات الليبرالية حالياً في خيارات المستهلك الفردية: هل يجب استخدام حليب البقر أم حليب الصويا؟ هل من الصحيح إعادة المسلسل التلفزيوني «الأصدقاء» على الرغم من عدم وجود سود فيه؟ وكيف نتصرف بشأن كتب ج. رولينج، الذي يكتب ضد الأشخاص المتحولين جنسياً؟ الاحتلال، على النقيض من ذلك، هو قضية سياسية قديمة متعفنة، ولكن ليس لها تمثيل مرئي مثل ما يحدث في حالة العنصرية ضد السود، فعندما يقتل الجنود طفلاً فلسطينياً، تجزع وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل أساسي من الضرر الذي قد يسببه الحدث لسمعة الحكومة، وتدرك الحكومة الإسرائيلية أنه لا يوجد أي حاجز فعال اليوم ضد أي سياسة تريد تنفيذها في المناطق المحتلة، على الأكثر ستكون هناك مظاهرات ضعيفة ضدها في أوروبا.

المشاركة في النقاش

في إسرائيل أيضاً، هناك الكثير ممن يرغبون في المشاركة بالمناقشة الحالية حول قضايا العنصرية والاستيلاء الثقافي، فإذا تم عرض هذه القضية بشكل جيد في هوليوود وفي المسلسلات التلفزيونية، فمن الطبيعي أنها ستصل عاجلاً أم آجلاً إلى مستهلكي الثقافة في إسرائيل. ويريد الإسرائيليون المستنيرون أيضاً الانخراط في اعتراف وحساب تاريخي، وأن يثنوا ركبهم نيابة عن المظلومين، في إشارة رمزية إلى ما فعله الشرطي قاتل الأميركي الأسود جورج فلويد.

المشكلة أن الظلم التاريخي في إسرائيل لا يقترب حتى من نهايته، وفي الواقع يزداد الأمر سوءاً، وترفض إسرائيل التعامل مع جرائم الماضي عندما تنتمي الجرائم إلى الحاضر والمستقبل.

من المسلّم به أن قضايا «السياسة الجديدة» - سياسة الذات، التي تركز على النفس والهوية - قد حولت القضية الفلسطينية إلى هوامش الوعي في إسرائيل، وفي كل مكان آخر، ومع ذلك ربما سيبعث هذا الوضع في نهاية المطاف الأمل للشعب الفلسطيني، الذي ينسحق تحت الاحتلال، ربما كل ما هو مطلوب هو تكييف مقاومة الاحتلال مع منطق الخطاب السياسي المعاصر، تأطير العنصرية المعادية للفلسطينيين على أنها مسألة حياة وتمثيل ثقافي. البعض يتحرك بالفعل في هذا الاتجاه، بشعارات مثل «حياة الفلسطينيين مهمة»، لكنها لا تحقق سوى نجاح ضئيل.

عدد متزايد من المنصات ووسائل الإعلام حول العالم، يخجل حتى من استخدام كلمة «احتلال» ضد إسرائيل، في الوقت الذي تعلن عن نيتها إقامة نظام فصل عنصري تقريباً في وادي الأردن.

عندما يقتل الجنود طفلاً فلسطينياً تجزع وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل أساسي من الضرر الذي قد يسببه الحدث لسمعة الحكومة، وتدرك الحكومة الإسرائيلية أنه لا يوجد أي حاجز فعّال اليوم ضد أي سياسة تريد تنفيذها في المناطق المحتلة، على الأكثر ستكون هناك تظاهرات ضعيفة ضدها في أوروبا.

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