اجتماع طارئ لـ«الوزاري العربي» غدا لمناقشة أزمة ليبيا

المصدر: القاهرة - أ. ف. ب

أعلنت جامعة الدول العربية في بيان الأحد أنه تقرر عقد الاجتماع الطارئ عبر الإنترنت على مستوى وزراء الخارجية الاثنين، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال البيان «أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقررعقد الدورة غير العادية (طارئة) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ظهر غد الاثنين».

وأضاف أن الاجتماع سيُعقد «برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان بناء على طلب من جمهورية مصر العربية لبحث تطورات الوضع في ليبيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس».

وكانت الأمانة العامة تلقت الجمعة طلبا من مصر لعقد هذا الاجتماع الذي أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة أنها لن تشارك فيه.

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