الشرطة البريطانية تعلن حادثة الطعن الدامية في ريدينغ عملاً إرهابياً

المصدر: لندن - وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أنها تتعامل مع عملية الطعن التي وقعت السبت في حديقة عامة في مدينة ريدينغ غرب لندن على أنها «عمل إرهابي».

وقالت شرطة تيمس فالي في بيان «أعلن كبير المنسقين الوطنيين لشبكة شرطة مكافحة الإرهاب دين هايدون هذا الصباح أن الحادث إرهابي». وأضافت أن شرطة مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق.

وأضاف البيان «بوسع شرطة مكافحة الإرهاب أن تؤكد الآن بأن عملية الطعن التي نفذها شاب مساء السبت في ريدينغ، أعلنت عملا إرهابيا».

وكان وزير الصحة البريطانية مات هانكوك قد قال في وقت سابق إن حادثة الطعن العشوائية التي وقعت في متنزه ببلدة ريدينغ جنوب إنجلترا وأدت لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة لا يجري التعامل معها حاليا على أنها عمل إرهابي.

وقال شهود إن رجلا بدأ في طعن الناس بشكل عشوائي مساء السبت أثناء تجمعهم خلال أمسية صيفية في متنزه فوربوري جاردينز في ريدينغ التي تبعد نحو 65 كيلومترا غربي لندن.

وألقت السلطات القبض على شاب في الخامسة والعشرين من عمره للاشتباه بارتكابه جريمة القتل.



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