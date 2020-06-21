البابا يشكر الأطباء أثناء استقبال أول وفد بعد انتهاء العزل العام

المصدر: مدينة الفاتيكان - رويترز

عقد البابا فرنسيس، أمس، أول لقاء مع جمع من الناس في الفاتيكان، منذ أن رفعت إيطاليا إجراءات العزل العام التي فرضتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وخصص اللقاء لطواقم طبية من أكثر مناطق إيطاليا تضرراً بالجائحة. وقال البابا أمام مجموعة من الأطباء وطواقم التمريض من منطقة لومبارديا في قاعة كليمنتينا التي ظلت مغلقة شهوراً بسبب «كورونا»: «كنتم من الأعمدة الأساسية للبلاد بأكملها». وأضاف «إلى من هم هنا منكم، وإلى زملائكم في إيطاليا، أقدم احترامي وشكري البالغ، وأعلم يقينا أني أعبر عن شعور الجميع». ووجه الشكر للعاملين في القطاع الطبي، ووصفهم بأنهم «ملائكة»، مثنياً على تصرفاتهم كإعارة هواتفهم لمرضى في لحظاتهم الأخيرة كي يودعوا أحباءهم.

وأودى المرض بحياة ما يقرب من 35 ألف مصاب في إيطاليا، وكان من بين من توفوا 170 طبيباً.

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