السيسي: أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا تتوفر له الشرعية الدولية

المصدر: متابعات - شريف مهدي

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن "أي تدخل مباشر من مصر باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار میثاق الأمم المتحدة "حق الدفاع عن النفس "أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي "مجلس النواب".

وكان السيسي تفقد صباح اليوم الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية.

وتابع السيسي أثناء تفقده الوحدات المقاتلة: "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد .. يحمي ولا يهدد .. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".

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