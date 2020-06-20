السيسي: الجيش قادر على الدفاع عن أمن مصر داخل وخارج الحدود

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت قدرة الجيش على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

جاء ذلك خلال تفقد السيسي اليوم عناصر المنطقة العسكرية الغربية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة"، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية .

وقال السيسي ، أثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة العسكرية الغربية حسبما أفاد موقع "بوابة الأهرام"، إن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".

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