بريطانيا تتمكن من «كبح انتشار كورونا» وتخفض مستوى التحذير

المصدر: لندن ■د.ب.أ

خفضت الحكومة البريطانية، أمس، مستوى التحذير في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وقالت إنها تمكنت من كبح انتشار الفيروس رغم أن البلاد سجلت أعلى عدد من الوفيات بسببه في أوروبا.

وأوصى كبار مسؤولي الطب بحذف تحذير يقول إن «انتقال العدوى مرتفع أو يتزايد بصورة تصاعدية»، وواصلوا التحذير من أن فيروس كورونا لايزال «ينتشر بشكل عام». وقال وزير الصحة مات هانكوك، إن «انتقال المملكة المتحدة إلى مستوى أقل من التحذير يعد لحظة مهمة للبلاد». وأضاف هانكوك: «خطة الحكومة تؤتي ثمارها، معدلات العدوى تنخفض بسرعة، قمنا بحماية الهيئة الوطنية للخدمات الصحية، والبلاد تنهض من جديد». واستعرض كبار مسؤولي الصحة في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية البراهين على ذلك، ووافقوا على هذه التوصية للانتقال إلى المستوى الثالث من التحذير في أنحاء المملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس. وقالوا في بيان: «شهدت الدول الأربع انخفاضاً مطرداً في حالات الإصابة بالفيروس، وهذا وضع مستمر، ولا يعني هذا أن الجائحة قد انتهت، حيث إن الفيروس لايزال ينتشر بشكل عام، وقد تظهر بؤر وبائية محلية».

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