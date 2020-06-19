«انقذوا الأطفال» تحذر من مخاطر كورونا في سورية

المصدر: برلين - د. ب. أ

ذكرت منظمة «انقذوا الأطفال» الدولية الإغاثية أن أكثر من 200 ألف شخص فروا في مارس الماضي من مخيمات اللجوء المكتظة في شمال غرب سورية منذ الهدنة في إدلب.

وذكرت المنظمة اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الموافق غدا السبت أنه بسبب جائحة كورونا يضطر الكثير من الفارين، الذين يشكل الأطفال أكثر من نصفهم، للعودة إلى منازلهم المدمرة، مضيفة أن المخيمات الضيقة ليست مجهزة لمكافحة تفشٍ لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة ضرورة الدخول غير المقيد لموظفي الإغاثة إلى المنطقة.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة في سورية سونيا خوش عن أوضاع الأطفال والعائلات هناك: «لقد فروا من معارك كثيفة، ويعيشون في ظروف لا يمكن تصورها، وهم مجبرون الآن على الفرار من تهديد فيروس مميت».

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