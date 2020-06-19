خبراء أمميون: تجنيد تركيا مرتزقة في ليبيا يقوّض التوصل إلى حل سلمي

المصدر: عواصم ■وكالات

أكد خبراء أمميون انخراط تركيا في عمليات تجنيد واسعة النطاق، ونقل المقاتلين السوريين للمشاركة في الأعمال العدائية لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فيما استدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس، السفير التركي في العراق مجدداً، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

وجاء تحذير الخبراء بعد أن تم تجنيد هؤلاء المقاتلين من الفصائل المسلحة السورية، المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سورية، كما تم إرسال آلاف السوريين، منهم أطفال أقل من 18 عاماً إلى ليبيا عبر تركيا، خلال الشهور الأخيرة.

وحذر فريق الأمم المتحدة العامل، المعني بمسألة استخدام المرتزقة، في بيان، صدر أمس، من أن الاعتماد على الجهات الفاعلة الأجنبية يسهم في تصعيد النزاع في ليبيا، وتقويض احتمالات التوصل إلى حل سلمي، ويلقي بتداعيات مأساوية على السكان المحليين.

وأعرب الفريق عن القلق إزاء استخدام المرتزقة للقتال في ليبيا، ما يمثل خرقاً لحظر الأسلحة والمرتزقة، الذي فرضه مجلس الأمن الدولي، وانتهاكاً للاتفاقية الدولية لاستخدام المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم، التي وقّعت عليها ليبيا، مطالباً أطراف النزاع الليبي بالتوقف عن تلك الانتهاكات.

كما أعرب عن القلق إزاء الاستغلال الذي يتعرض له هؤلاء الأطفال الذين يأتون من وضع اجتماعي واقتصادي شديد الضعف، مشيراً إلى أن استخدام المرتزقة أكثر إثارة للقلق في ظل جائحة «كوفيد-19» الحالية، ويُظهر تجاهلاً تاماً لصحة وسلامة السكان المدنيين في ليبيا غير المستعدين أصلاً لمواجهة هذه الأزمة الصحية.

يأتي ذلك في وقت قالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحافي أصدرته أمس، إن «العراق يستنكر بأشد عبارات الاستنكار والشجب معاودة القوات التركية، أول من أمس، انتهاك حُرمة البلاد وسيادتها بقصف ومهاجمة أهداف داخل حدودنا الدولية»، وأضافت: «نؤكد رفضنا القاطع لهذه الانتهاكات التي تخالف المواثيق والقوانين الدولية، ونشدد على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف، وسحب قواته المعتدية من الأراضي العراقية، التي توغلت فيها، أمس، ومن أماكن وجودها في معسكر بعشيقة وغيرها»، وشددت على أن «الحكومة العراقية تؤكد أن تركيا كانت السبب في زيادة اختلال الأمن في المنطقة الحدودية المشتركة في ما بيننا، إذ تسبّبت مبادرة السلام التي اعتمدتها مع حزب العمال الكردستاني عام 2013، بتوطين الكثير من عناصر هذا الحزب التركي داخل الأراضي العراقية، من دون موافقة أو التشاور مع العراق؛ ما دعانا إلى الاحتجاج حينها لدى مجلس الأمن».

ودعت وزارة الخارجيّة العراقية إلى «الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروق المرفوضة»، مطالبة الحكومة التركيّة بأن «تستمع إلى صوت الحكمة، وتضع حداً لهذه الاعتداءات»، وأشارت إلى «احتفاظ العراق بحقوقه المشروعة في اتخاذ الإجراءات كافة، التي من شأنها حماية سيادته وسلامة شعبه، بما فيها الطلب إلى مجلس الأمن والمنظمات الإقليميّة والدوليّة النُهُوض بمسؤوليتها».

ولفتت إلى أن «الوزارة استدعت السفير التركي في العراق، قبل يومين، وسلّمته مذكرة احتجاج على خروق سابقة ارتكبها الطيران التركي، وبمُقتضى السياقات الدبلوماسية الاحترافية، يفترض على السفير أن يكون قد نقل المُذكّرة إلى حكومته، وأبلغها بفحوى الاجتماع»، وقالت إن «مهمة السفير هي تطوير العلاقات لا العكس، وقد أوضحنا له حُدُود دوره سابقاً».

الحكومة العراقية تحمّل أنقرة مسؤولية زيادة اختلال الأمن في المنطقة الحدودية المشتركة.

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