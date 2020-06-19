«الصحة العالمية» تتوقف عن اختبار «هيدروكسي كلوروكين»

المصدر: جنيف ■د.ب.أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية التوقف عن إجراء اختبارات على عقار «هيدروكسي كلوروكين» المضاد للملاريا على المرضى، ضمن تجربة دولية تبحث إمكانية استخدام أدوية موجودة بالفعل لعلاج فيروس «كورونا».

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف، إن «هيدروكسي كلوروكين» لم يخفض معدل وفيات المرضى في المستشفيات.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أنهت، يوم الاثنين، تفويضها الطارئ لعلاج مرضى فيروس «كورونا» بـ«هيدروكسي كلوروكين»، حيث كشفت عن أن ذلك العقار من المستبعد أن يُنتج أثراً مضاداً للفيروسات.

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