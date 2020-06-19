دراسة: سرعة انتقال «كورونا» بين أفراد العائلة أعلى بمرتين من «سارس»

المصدر: باريس ■أ.ف.ب

تبيّن أن فيروس كورونا المستجد مُعدٍ في صفوف العائلات مرتين أكثر من أمراض مماثلة مثل «سارس»، مع تسجيل عدد كبير من الإصابات الإضافية قبل أن تظهر أي أعراض على المصاب بـ«كوفيد-19».

وقال باحثون من الصين والولايات المتحدة إن النتائج التي توصلوا إليها، يمكن أن تكون لها آثار كبيرة في خفض عدد الإصابات الجديدة مع استمرار الوباء.

وباستخدام بيانات 350 مصاباً بـ«كوفيد-19» ونحو 2000 من أقاربهم في مدينة غوانغتشو الصينية، قدّر الباحثون «معدل الهجوم الثانوي» للفيروس، أي احتمال أن ينقل الشخص المصاب المرض إلى شخص آخر.

وتبين لهؤلاء أن احتمال نقل الفيروس من مريض إلى شخص آخر لا يعيش معه يبلغ 2.4%، فيما يقفز هذا الرقم إلى 17.1% بين سكان المنزل الواحد.

ووجد الباحثون أن احتمال إصابة أحد أفراد الأسرة أو الشريك بـ«كوفيد-19»، أعلى مرتين من احتمال انتقال «سارس»، وثلاث مرات من فيروس «ميرس».

وخلصوا إلى أن احتمال نقل مصاب بـ«كوفيد-19» العدوى إلى أحد أفراد الأسرة أو زميله في السكن، أعلى بشكل ملحوظ، ليصل إلى 39% قبل بدء ظهور أعراض الفيروس عليه من بعده. وهذا يشير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل بسهولة خلال فترة الحضانة، وقد ينتقل عن طريق الأفراد الذين لا يعرفون أنهم مصابون.

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