ترامب رداً على كتاب بولتون: يا له من أحمق!

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتقادات شديدة اللهجة إلى مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون على خلفية خططه نشر كتاب يضم اعترافات مثيرة تضر بالإدارة الحالية.

ووصف ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" بولتون بأنه "مجنون"، ونقل عن صحيفة "نيويورك تايمز" (التي يعتبرها عادة من "وسائل الإعلام الكاذبة") ذكرها أن كتاب المستشار السابق "متعب للغاية".

وشدد الرئيس على أن كتاب مستشاره السابق يتألف من الأكاذيب والقصص المزيفة، وتابع: "لم يقل (بولتون) إلا أمورا جيدة عني للصحافة حتى يوم إقالتي له، وهو غبي ممل ساخط لم يرغب إلا في شن حرب ولم يفهم أي شيء وأصبح منبوذا وأقيل بسعادة. يا له من أحمق!".

ويضم كتاب بولتون الجديد الذي سيصدر قريبا تحت عنوان "الغرفة التي جرى فيها هذا الأمر. مذكرات من البيت الأبيض" اعترافات كثيرة من شأنها إلحاق ضربة موجعة بترامب الذي أقال بولتون من منصب مستشار الأمن القومي العام الماضي، بعد 18 شهرا من تعيينه.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية في مسعى إلى منع نشر كتاب بولتون، متهمة المستشار السابق بمخالفة التزاماته من خلال الكشف عن معلومات سرية.

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