قفزة قياسية للإصابات الجديدة بـ"كورونا" في العالم

المصدر: واشنطن - وكالات

أظهر عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم سجل خلال اليوم الماضي أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة ليبلغ 176 ألفا.

وهذه القفزة القياسية، أمس، حطمت الرقم القياسي الذي تم تسجيله في اليوم السابق والذي بلغ 139,5 ألف حالة.

ووصلت حصيلة حالات كورونا في العالم إلى 8 ملايين و349972، منها 448962 حالة وفاة و4 ملايين و73974 حالة شفاء حتى اليوم.

والدول الأكثر إصابة بالفيروس هي الولايات المتحدة مع مليونين و163,2 ألف حالة، والبرازيل (955,3 ألف) وروسيا (نحو 553 ألف) والهند (366,9 ألف) وبريطانيا (300,7 ألف).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news