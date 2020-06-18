جدل في الجزائر بسبب استمرار غلق المساجد

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

دعا وزير الشؤون الدينية الجزائري، يوسف بلمهدي، المتذمرين من استمرار غلق المساجد، رغم فتح معظم النشاطات التجارية والأسواق وإعادة حركة النقل، إلى الاحتكام للعقل، ووصف من يقومون بذلك بـ«المشوشين على أداء الخبراء والأطباء».

وقال، في ندوة صحافية أمس: «نتطلع إلى أفق قريب، تتهيأ فيه الظروف المناسبة لإعادة فتح المساجد». وأضاف: «أحيي هذا الشوق لفتح المساجد، لكن الأجمل هو الاحتكام للعقل والمنطق، ثم إن خبراء الصحة هم من يعرفون حقيقة الوضع في الجزائر، ويؤكدون أن الظروف لا تسمح بفتح المساجد في الفترة الحالية».

وتابع: «أعضاء اللجنة الوزارية للفتوى يتطلعون جميعاً، كما يتطلع كل الجزائريين، إلى اليوم الذي يرفع الله فيه البلاء، ونعلم أن المواطنين يتألمون لغلق المساجد لأن قلوبهم متعلقة بها، وانتظار الفرج عبادة، لذلك يجب الصبر على استمرار غلق المساجد».

ويشهد الشارع الجزائري جدلاً، بسبب عدم إعادة فتح المساجد، رغم عودة الحياة الاقتصادية إلى حد كبير. واعتبر البعض أن مواصلة غلق المساجد قرار سياسي، يهدف إلى «تثبيط الحراك الشعبي».

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