حكم بسجن رفعت الأسد 4 سنوات في فرنسا

المصدر: باريس - أ. ف. ب

قضت محكمة في باريس الأربعاء بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، أربع سنوات بعد إدانته بـ"تبييض أموال واختلاس المال العام في سورية".

كما أمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا وتقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار). ولم يمثل رفعت الأسد أمام المحكمة إذ أنه نقل إلى المستشفى في ديسمبر الماضي لإصابته بنزيف داخلي.

وجرت محاكمة رفعت، الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، في باريس بتهم تتعلّق بارتكابه جرائم بين العامين 1984 و2016، تشمل "الاحتيال الضريبي والاختلاس".

وبدوره، ينفي رفعت الأسد الذي يقضي وقته بين فرنسا وبريطانيا التهم الموجهة إليه.

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