"تحالف دعم الشرعية" يرحب بالتقرير الأممي حول الأطفال والنزاع المسلح

المصدر: نيويورك - وام

رحبت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رفع اسم التحالف من مرفقات تقريره حول الأطفال و النزاع المسلح .. منوهة باعتراف القرار بالتزام التحالف الثابت بحماية جميع المدنيين في النزاع المسلح - خاصة الأطفال - و التدابير الوقائية والحمائية التي اتخذها لتعزيز حماية الأطفال في اليمن.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر الليلة الماضية و نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2020 بشأن الأطفال و النزاع المسلح.

وأوضح البيان أن هذه الجهود شملت إنشاء وحدة لحماية الطفل، واعتماد تدابير وقائية إضافية، وجهود لم شمل الأطفال الذين جندهم الحوثيون مع أسرهم و تزويدهم بالخدمات الصحية والنفسية والتعليمية، مؤكدا أن جهود التحالف تضمنت انخراطا مكثفا مع الممثلة الخاصة للأمين العام فيرجينيا غامبا.

و قال البيان: " تقدر دول التحالف تقديرا عميقا وتدعم بشكل كامل الولاية الحاسمة للممثلة الخاصة للأمين العام وتتطلع لمواصلة العمل بشكل وثيق مع السيدة غامبا ومكتبها لحماية الأطفال في اليمن وحول العالم.. و أضاف: "علاوة على ذلك يأخذ التحالف أي ادعاءات بانتهاك حقوق المدنيين والأطفال على محمل الجد".

وأوضح البيان أنه "للتحقيق في الادعاءات المنسوبة إليه في التقرير يدعو تحالف دعم الشرعية في اليمن الأمم المتحدة إلى مشاركته بالمعلومات ذات الصلة بهذه الادعاءات".

و أكدت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن مجددا في بيانها مواصلة التمسك بالتزامات التحالف بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى جانب تأكيد التزامه الصارم بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

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