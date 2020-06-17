زوار بوتين يجب أن يمروا عبر "نفق تعقيم" لحماية الرئيس

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن (ذي ميرور)

تجري حماية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من فيروس كورونا بواسطة نفق يرش فيه مادة تعقيم خاصة. ويجب أن يمر منه كل زوار الرئيس الروسي، وفق تقارير إخبارية.

تم إنشاء هذا النفق الذي صنعته شركة روسية مقرها في بلدة بينزا، في مقر السكن الرسمي لبوتين في منطقة "نوفو اوغاريوفو" خارج موسكو حيث يستقبل زواره وفق ما ذكرته وكالة أنباء "آر آي ايه"الروسية.

وتظهر صور النفق التي نشرتها وكالة "آر آي ايه" أشخاص يرتدون كمامة ويمرون عبره، حيث يتم رشهم بمعقم من السقف والجوانب. ووصفت وكالة الأنباء هذا المعقم بأنه سحابة لطيفة من السائل التي تغطي ملابس الأشخاص الزائرين للرئيس و أي جزء مكشوف من أجسامهم.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي ديميتري بيسكوف في أبريل الماضي، إن أي شخص يريد لقاء بوتين يجب أن يتم فحص احتمال إصابته بفيروس كورونا. وبعد مرور شهر على ذلك قال بيسكوف إنه نفسه أصيب بالمرض.

وظهرت نحو نصف مليون إصابة بمرض كورونا في روسيا وهي ثالث أعلى الإصابات في العالم بعد البرازيل والولايات المتحدة. وعاد سكان العاصمة موسكو إلى زيارة المطاعم و المتاحف يوم الثلاثاء الماضي للمرة الأولى منذ نحو شهرين، على الرغم من حدوث نحو ألف إصابة جديدة يوميا في العاصمة الروسية.

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