وضع الوباء «خطير جداً» في بكين مع تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: بكين - وكالات

حذّر مسؤول في بكين، أمس، من أن الوضع المرتبط بفيروس كورونا المستجد «خطير جداً» في العاصمة الصينية، حيث تم تسجيل 27 إصابة جديدة بعدما استدعى اكتشاف مجموعة من الحالات إطلاق برنامج تعقّب وفحص ضخم.

وأثارت عودة ظهور «كوفيد-19»، الذي يعتقد أنه بدأ من سوق شينفادي لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة، الذعر في وقت سيطرت الصين بشكل واسع على تفشيه، عبر إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق هذا العام.

ورفعت الحالات الجديدة عدد الإصابات المؤكدة في بكين خلال الأيام الخمسة الأخيرة إلى 106، في وقت أغلقت السلطات نحو 30 تجمّعاً سكنياً في المدينة وأجرت فحوصاً لعشرات آلاف الأشخاص.

وخلال الأشهر الأخيرة، خففت الصين معظم التدابير التي اتّخذتها لاحتواء الفيروس، بينما اعتبرت الحكومة أنها انتصرت على الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان وسط البلاد أواخر العام الفائت.

وحذّر المتحدث باسم سلطات بكين تشو هيجيان، في مؤتمر صحافي من أن «وضع الوباء في العاصمة خطير جداً».

بدورها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها حيال مجموعة الإصابات التي اكتُشفت، مشيرة إلى حجم بكين ومدى اتصالها بمناطق أخرى.

وأفاد مسؤولون في العاصمة بأنهم سيجرون فحوصاً لأصحاب الأكشاك وجميع من يديرون أسواق الأغذية في المدينة، إضافة إلى المطاعم والمقاصف الحكومية.

وقال مدير سلسلة متاجر لبيع المواد الغذائية يُدعى جاو هونغلي لـ«فرانس برس»، إن الفحوص أظهرت خلو جميع موظفيه الـ13 من الفيروس.

وأشار إلى أن الفحوص مطمئنة بالنسبة للزبائن، لكنه أكد زيادة الطلبات عبر الإنترنت بـ10 أضعاف في الأيام الأخيرة.

وأضاف «يخشى الناس من الازدحام في المتاجر ومن الإصابة بالفيروس».

وذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة» أنه تم رفع إمكانات إجراء فحص فيروس كورونا المستجد إلى 90 ألف شخص في اليوم.

ووقفت المتقاعدة وو يالينغ (57 عاماً) في طابور طويل لأشخاص كانوا يضعون كمامات بانتظار الخضوع لفحص «كوفيد-19»، في حديقة مقابل أحد المستشفيات وسط بكين.

وقالت «أحاول عدم الخروج من المنزل بقدر الإمكان»، مشيرة إلى أن منزلها يقع بالقرب من إحدى الأسواق التي أغلقت.

وأعلنت «وكالة أنباء الصين الجديدة» أن هيئة النقل التابعة للمدينة منعت سيارات الأجرة والمركبات التي تقدّم خدمات نقل الركاب من مغادرة المدينة أمس، في خطوة جديدة ضمن إجراءات احتواء الفيروس.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أمس، نقلاً عن مسؤولين محليين أن كل المجموعات التي تعتبر معرضة لخطر الإصابة، مثل المخالطين المقربين من حالات مؤكدة، لن يسمح لها بمغادرة المدينة.

وبسبب القلق من خطر العدوى، فرض الكثير من الأقاليم على القادمين إليها من بكين الخضوع لحجر صحي.

وصدر أمر أول من أمس، بإغلاق جميع الأماكن الترفيهية والرياضية الداخلية في بكين، بينما حذّرت بعض المدن في أنحاء الصين من أنها ستفرض حجراً صحياً على الواصلين من العاصمة.

وسجّلت لجنة الصحة الوطنية أربع إصابات محلية جديدة في مقاطعة خبي المحيطة ببكين، بينما اكتشفت إصابة في مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب) على صلة بمجموعة الحالات المسجّلة في بكين.

وتخوض السلطات سباقاً مع الزمن، لتعقّب الأشخاص من بكين الذين سافروا إلى مناطق أخرى في الصين، بينما تم حضّ أولئك الذين زاروا العاصمة على إجراء الفحص.

وأعلن مسؤولون في بكين أنه تم تعقيم 276 سوقاً زراعية وأكثر من 33 ألف متجر وشركة في قطاع الأغذية والمشروبات، وإغلاق 11 سوقاً للسيطرة على تفشي الإصابات. كما فُرضت تدابير إغلاق على سبعة مجمّعات سكنية إضافية أمس.

وقال الموظف الفني في حي تشيشينغ وو هولين (23 عاماً): «ستتم على الأرجح السيطرة على تفشي (الفيروس) في بكين بشكل سريع».

وأضاف الموظف الذي خضع لفحص «كوفيد-19»، «أعتقد أن الصين تتعامل مع الأمر بشكل أفضل من الدول الأخرى».

وحذّر مسؤولون الأحد الماضي من أن 200 ألف شخص زاروا سوق شينفادي، التي توفر أكثر من 70% من إمدادات بكين من الفواكه والخضار، منذ 30 مايو.

وأجريت فحوص لأكثر من 8000 عامل في شينفادي وأرسلوا إلى منشآت حجر صحي.

وقبل موجة تفشي الوباء الحالية، كانت معظم الإصابات المسجّلة أخيراً في الصين لمواطنين عائدين إلى بلدهم في وقت يتفشى الوباء في بلدان أخرى.

وأفاد المركز الصيني للسيطرة على الأمراض ومنعها الاثنين، بأن سلالة الفيروس المكتشفة في بكين هي من «السلالة الأساسية للوباء في الدول الأوروبية» نفسها.

وأفاد كبير خبراء الأوبئة في المركز وو زونيو، لشبكة التلفزيون الصينية الرسمية، بأن الفيروس انتشر «على الأرجح» من خارج الصين أو من مناطق أخرى في البلاد.

276

سوقاً زراعية وأكثر من 33 ألف متجر وشركة في قطاع الأغذية والمشروبات تم تعقيمها.

السلطات الصينية تخوض سباقاً مع الزمن، لتعقّب الأشخاص الذين سافروا من بكين إلى مناطق أخرى في البلاد.

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