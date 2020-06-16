"التحالف" يدمر صاروخاً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أنها تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة "صعدة" باتجاه مدينة "نجران" في المملكة العربية السعودية، في محاولة متعمدة من الميليشيات لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن المحاولات الهمجية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار مستمرة، حيث بلغ مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها باتجاه المملكة وتم اعتراضها 313 صاروخاً باليستياً وبلغ مجموع الطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها ما مجموعه 357.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان المالكي، قيادة القوات المشتركة للتحالف أعلنت في وقت سابق اعتراض وإسقاط عدداً من الطائرات دون طيار "المفخخة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان صدر الليلة الماضية أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس من اعتراض واسقاط عدد من الطائرات دون طيار (المفخخة) التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة عسير.

وأشار العقيد المالكي الى أن هذه المحاولة الإرهابية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة ممنهجة وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات دون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة ، حيث بلغ مجموع الطائرات دون طيار والتي تم إطلاقها باتجاه المملكة وتم إسقاطها وتدميرها 357 طائرة دون طيار ، مما يعد انتهاكا صارخا من الميليشيات للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومخالفاً للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وبين العقيد المالكي أن استمرار هذه الاعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار "المفخخة" يؤكد نهج الميليشيات الحوثية المتطرف واللا أخلاقي ورفضها لكافة المبادرات والتي قدمها التحالف وكذلك الجهود الأممية من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء ، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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