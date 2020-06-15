الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة "مفخخة"

المصدر: أبوظبي - وام

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية بمدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة دون طيار "مفخخة" اعترضتها قوات التحالف.

وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية و التعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين و الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها و استقرارها و دعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها و سلامة مواطنيها و المقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة و أمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن و الإستقرار فيها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي و يعد دليلا جديدا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن و الاستقرار في المنطقة.

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