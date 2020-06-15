طوكيو تسجل 47 إصابة جديدة

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

ذكرت وسائل إعلام يابانية، من بينها قناة «تي.في.أساهي» التلفزيونية، أن طوكيو سجلت، أمس، 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية منذ الخامس من مايو الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقال وزير الاقتصاد والسياسة المالية الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، في مؤتمر صحافي، إن 27 حالة تم رصدها في ملاهٍ ليلية وحانات، وقالت صحيفة «أساهي شمبون»، إن 18 شخصاً أصيبوا على ما يبدو في المكان نفسه بشارع يعج بالحركة في منطقة شينجوكو.

وأضاف نيشيمورا أنه لم يعرف بعد المكان الذي أُصيب فيه 16 شخصاً آخرون بالفيروس. تأتي تلك الزيادة بعد أيام من دخول العاصمة اليابانية مرحلتها النهائية من إعادة الفتح ورفع «إنذار طوكيو»، الذي تم إصداره لحث المواطنين على التزام أكبر قدر من اليقظة، وسط زيادة كبيرة في الحالات، بعد انتهاء حالة الطوارئ في 25 مايو الماضي.

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