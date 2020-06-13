وزير الصحة التشيلي يستقيل في ذروة تفشي «كوفيد-19»

المصدر: سانتياغو - أ. ف. ب

قدّم وزير الصحة التشيلي جايم ماناليش استقاله السبت في وقت يتسارع تفشي وباء كوفيد-19 في بلاده برغم إجراءات العزل المفروضة في العاصمة سانتياغو منذ أكثر من شهر.

وقال الرئيس سباستيان بينيرا بعد أسبوع من الجدل المستمر حول ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، «أشكر جايم ماناليش لتفانيه».

وعرفت تشيلي الجمعة أسوأ حصيلة لضحايا الوباء مع تسجيل 222 وفاة و6754 إصابة خلال آخر 24 ساعة.

وفي اليوم نفسه، قال أرتورو زونيغا، المسؤول في وزارة الصحة، إنّ «الوضع في بلدنا يزداد سوءا، خاصة في منطقة العاصمة».

ومنذ ظهور الإصابة الأولى في 3 مارس، سجّلت تشيلي 167,355 إصابة و3101 وفاة.

وتزداد الإصابات بشكل مطرد في هذا البلد ذي الـ18 مليون نسمة، وذلك برغم فرض إجراءات العزل على نحو7 ملايين ساكن في سانتياغو منذ أكثر من شهر.

وفرضت الإجراءات نفسها في مدينتي فالباريزو وفينا دل مار منذ الجمعة.

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