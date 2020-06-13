التحالف يدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وامتداداً لمحاولات تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة نجران بعدد من الطائرات بدون طيار في 27 مايو الماضي، والعملية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة خميس مشيط بطائرتين بدون طيار في 1 يونيو الجاري، فقد تمكنت القوات المشتركة صباح اليوم السبت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة، باتجاه مدينة نجران، في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بمدينة نجران، وقد نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ الباليستي.

وأوضح العقيد المالكي أن مجموع الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة والتي تم اعتراضها بلغ 312 صاروخاً باليستياً.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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