الإمارات والسعودية تدينان الهجوم الإرهابي في شمال نيجيريا

المصدر: أبوظبي، الرياض - وام

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أصدرته اليوم أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جانبها دانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، عن وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، معربة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيجيري، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.



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