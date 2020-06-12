حاكمة طوكيو: سنواصل اتخاذ الإجراءات لمكافحة «كورونا»

المصدر: طوكيو ■د.ب.أ

أعلنت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، في إيجاز صحافي أن العاصمة اليابانية ستواصل اتخاذ تدابير ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث إن تطوير لقاح سيستغرق وقتاً. وبدأت طوكيو أمس «الخطوة الثالثة» من خارطة طريق لإعادة الفتح.

وتدعو الخطوة الثالثة إلى العمل عن بُعد، وإلى ساعات تناوبية لاستخدام وسائل النقل بالنسبة للموظفين، حسب ما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، وستواصل طوكيو الاستقصاءات الوبائية للحيلولة دون موجة ثانية من العدوى.

وقالت صحيفة نيكي اليابانية، أمس، إن العاصمة طوكيو تعتزم السماح لجميع الشركات بالعودة للعمل اعتباراً من 19 يونيو، وإلغاء طلبات الإغلاق التي أصدرتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتدرس الحكومة اليابانية وضع حد لعدد من يقومون بزيارتها، بعد إعادة فتح الحدود خلال هذا الصيف.

وأفادت صحيفة «يوميوري» اليابانية بأن السلطات اليابانية تخطط لقبول ما يراوح بين 200 و250 زائراً في اليوم.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن اليابان ستضع أيضاً إجراءات لفحص المواطنين اليابانيين المسافرين إلى الخارج.

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