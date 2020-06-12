مليونا إصابة بـ «كوفيد-19» بالولايات المتحدة.. و70 ألف وفاة في أميركا اللاتينية

المصدر: عواصم - وكالات

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في العالم إلى سبعة ملايين و360 ألفاً و906 حالات، وفيما واصل وباء «كوفيد-19» انتشاره في الأميركتين تخطى عدد الإصابات بالفيروس المليونين في الولايات المتحدة، في حين بلغت حصيلة الوفيات في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي 70 ألفاً.

وحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة «بلومبرغ» للأنباء، أدى الفيروس إلى وفاة 416 ألفاً و201 شخص في مختلف أنحاء العالم.

وحسب حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز، التي تعد مرجعاً، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مليونين في الولايات المتحدة، والوفيات 112 ألفاً و900 شخص، في هذا البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات بالوباء في العالم.

وفي جنوب القارة الأميركية، الممتدة من المكسيك إلى أرخبيل أرض النار بين الأرجنتين وتشيلي مروراً بجزر الكاريبي، بلغ عدد إصابات فيروس كورونا المستجد 1.5 مليون، والوفيات الناجمة عنه 71 ألفاً و104، منها 40 ألفاً في البرازيل البلد الثالث الأكثر تضرراً في العالم من حيث عدد الوفيات.

وفتحت مدينة ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للمكسيك، جزئياً متاجرها، وفي الوسط التجاري كان أغلب المارة يضعون الكمامات، لكن من دون احترام التباعد الاجتماعي. وفي ريو دي جانيرو، ثانية أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان والوجهة السياحية الرئيسة فيها، أعلن رئيس البلدية، مارسيلو كريفيلا، فتح المراكز التجارية.

وفي المكسيك، البلد الذي سجل أكبر عدد وفيات بالفيروس بعد البرازيل في أميركا اللاتينية، تخطت حصيلة الوفيات 15 ألفاً، كما سجل العدد الأكبر من الإصابات اليومية خلال 24 ساعة 4833، ليبلغ الإجمالي 129 ألفاً و184 إصابة.

وفي بنما، البلد الأكثر تضرراً في أميركا الوسطى، سُجل أيضاً أكبر عدد إصابات يومية (656)، ليبلغ الإجمالي 17 ألفاً و884.

والولايات المتحدة هي الأكثر تضرراً في العالم من الوباء ولاتزال تسجل نحو 20 ألف إصابة يومياً، وتواجه صعوبة في خفض هذا العدد، وفيما تراجعت وتيرة الإصابات في جزء منها بدأت تتصاعد في أجزاء أخرى.

وسجلت الولايات المتحدة، مساء أول من أمس، 1082 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى نحو 113 ألف حالة وفاة.

في هذه الأثناء، فتحت شواطئ ميامي أمام العامة، أول من أمس، بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق. وعند مداخل الشواطئ، تقف مجموعة من «سفراء» المدينة بقمصانهم وردية اللون، يذكّرون الزوار بضرورة وضع كمامة والحفاظ على مسافة في ما بينهم.

وفي أوروبا، حيث تتراجع أعداد الأشخاص في المستشفيات وأرقام الوفيات إلى حد كبير، ستنشر المفوضية الأوروبية، خلال الأسبوع، اقتراحاتها لرفع «تدريجي وجزئي» للقيود على السفر، ضمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من يوليو.

ويتواصل رفع العزل في القارة العجوز، ففي باريس سيعيد برج إيفل فتح أبوابه في 25 يونيو، مع فرض وضع الكمامات والصعود فقط على السلالم، ومع عدد محدود من الزوار.

وفي إسبانيا، التي سجلت أكثر من 27 ألف وفاة، يبقى وضع الكمامة إلزامياً تحت طائلة دفع غرامة، وفي مستشفى في بيلباو، شمال إسبانيا، أعلن أول من أمس، أن 4500 موظف يخضعون لفحص فيروس «كورونا» بعد وفاة مريض، واكتشاف 25 إصابة.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - الذي انتُقد لتأخره في فرض العزل وبسبب ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات في بلده - أول من أمس، بالجهود «المذهلة» التي بُذلت في بريطانيا في سبيل السيطرة على الوباء.

وفي إيطاليا، قدمت عائلات وأقرباء ضحايا فيروس كورونا المستجد، نحو 50 دعوى أمام نيابة برغامو، في أول تحرك قضائي من نوعه في البلاد، حيث أوقع الوباء نحو 34 ألف وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، صباح أمس، تسجيل 555 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 185 ألفاً و416 حالة.

وفي بكين قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس، إنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»، وجميعها لقادمين من الخارج، وبلغ عدد الإصابات في الصين 83 ألفاً و57، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

- الصين ترصد 11 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» جميعها لقادمين من الخارج.

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