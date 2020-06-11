باحثان: على أثيوبيا وضع "خط أحمر" مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

المصدر: متابعات - سمير سعيد

كواحد من البنى التحتية الضخمة على نهر عابر للحدود، يمكن أن يكون السد مصدرًا للتعاون ليس فقط مع السودان ومصر، ولكن أيضًا للمنطقة بأكملها.

في مقابلة حصرية مع "وكالة الانباء الاثيوبية"، قالت الباحثة مقدلاويت ميساي إن الدول التي تطلب إخطارًا أو اتفاقية مسبقة لم تفعل ذلك عندما طورت نفس البنى التحتية.

حتى ذلك الحين، شددت على أن "إثيوبيا تجاوزت ما هو مطلوب فيما يتعلق بالتعاون والتفاوض وحسن النية. هذا التنازل من جانبنا، حتى أثناء التفاوض بشأن السد من 3 إلى 7 سنوات، كان كل إظهار لحسن النية ".

وأشارت الباحثة إلى أن "هذه النية الحسنة والامتياز وتجاوز ما هو متوقع منا قانونياً ووفقاً للقوانين الدولية، كل ذلك كان يأمل في تفضيل التعاون عبر الحدود. ولكن لا يبدو أن الأمر كذلك. لذا، في المناقشات الثلاثية القادمة، أعتقد أن إثيوبيا يجب أن تأخذ ملاحظة من المناقشات السابقة وأن تعقد مناقشتها بالفعل. "

ووفقًا لمقدلاويت، فإن استخدام وكفاءة المياه المتدنية للغاية في مصر لا يظهر أي مصادفة لاستمرارية سرد ندرة المياه.

وأشارت إلى أن هذه المناقشات لا تثير أي شيء، مضيفة أنه "يجب أن يكون هناك خط أحمر حيث يمكن لإثيوبيا أن تقول لا أو يكفي."

وأشارت إلى أن مصر والسودان معتادان على استخدام مياه نهر النيل بالكامل لآلاف السنين. وبالتالي لا يمكن للمرء أن يبدأ في الحديث عن ضرر كبير طالما أنه لا يملك حصة عادلة ومعقولة في المنطقة.

"وتضيف: لذا، فإن كل هذه المفاوضات والمناقشات بشأن ملء السدود وتشغيلها لا تحدث خارج مسؤولية إثيوبيا عن إشراك هذه البلدان، ولكن بدافع حسن النية والتعاون. "لأنه لا يوجد إطار قانوني يلزم إثيوبيا بأن تكون جزءًا من هذه المناقشة".

وقال الأستاذ المساعد في مركز الدراسات الأفريقية والشرقية والعميد المساعد للبحوث ونقل التكنولوجيا في جامعة أديس أبابا، ساموئيل تيفيرا، إن إثيوبيا قدمت حتى الآن جميع الوثائق اللازمة لسد النهضة من أجل الرغبة في التعاون.

وتابع: "لقد شاركت إثيوبيا مئات الوثائق المهمة بدءًا من تصميم السد وهذا يظهر اهتمام إثيوبيا واستعدادها للتعاون ، وهذه كانت سياستنا على الرغم من التغييرات في الأنظمة ".

وقال ساموئيل إن كل شيء تم فعله بالفعل على الجانب الإثيوبي، مضيفًا أنه "لا توجد دولة في العالم، باستثناء إثيوبيا، قد شاركت تفاصيل مشروعها الأحادي مع دول أخرى لديها مصالح."

وفي حديثه عن حصة مياه نهر النيل، أوضح ساموئيل أنه سيكون ترتيبًا استعماريًا مرة أخرى ما لم تستقبل دول حوض النيل مصالحها.

وأشار إلى رفض مصر والسودان التوقيع على اتفاقية الإطار التعاوني، مشيراً إلى أنها "تظهر أن لديهم اهتمامات وأجندة أخرى غير تنمية نهر النيل داخل دول الحوض".

وحث ساموئيل الجانب الإثيوبي على توخي الحذر وعدم الاستمرار في الخطاب المصري نفسه أثناء العودة إلى المفاوضات الثلاثية.

وأضاف: "لا ينبغي أن نناقش من الذي يحصل على كمية المياه لأنها مستعمرة للغاية. كما لا يجب أن نرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته مصر، ونحن ضده. وشدد على أنه "إذا كنا بحاجة إلى سلام مستدام وتنمية اقتصادية في المنطقة، فيجب على كل دولة أن تتأكد من أن مصلحتها مكرسة في الإطار التعاوني".

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