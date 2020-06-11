فرنسا تُنهي العمل بالإجراءات الصحية الطارئة في 10 يوليو

المصدر: باريس - رويترز

قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، أمس، إن فرنسا قررت إنهاء الصلاحيات الخاصة، التي منحت للحكومة للتعامل مع جائحة كورونا، في العاشر من يوليو، مع الاحتفاظ بالقدرة على الحد من التجمعات وحرية التنقل لمدة أربعة أشهر. وبعد أن أظهرت البيانات دلالات على أن الفيروس قد يتلاشى في البلاد، باتت فرنسا الآن واثقة بأن بوسعها إنهاء العمل بتشريع الطوارئ.

وقال المكتب: «في ضوء التطور الإيجابي للوضع الصحي، ترغب الحكومة في إنهاء حالة الطوارئ الصحية».

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