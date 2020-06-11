الكمامات تحول دون موجة ثانية من «كورونا»

المصدر: لندن - رويترز

أفادت دراسة بريطانية، نشرت أمس، بأن استخدام كمامات الوجه على مستوى السكان قد يقلص الإصابة بمرض «كوفيد-19»، إلى مستويات يمكن السيطرة عليها، في ما يتعلق بانتشار الوباء، ويمكن أن يحول دون موجات ثانية للمرض، عندما يقترن ذلك بإجراءات الإغلاق.

ويشير البحث، الذي قام به علماء من جامعتي كمبردج وغرينتش، في بريطانيا، إلى أن إجراءات العزل وحدها لن تحول دون ظهور موجة جديدة لفيروس كورونا، لكن الكمامات يمكن أن تقلل على نحو كبير معدلات انتقال العدوى، إذا التزم بها في الأماكن العامة.

وقال ريتشارد ستوت، الذي شارك في قيادة الدراسة: «تدعم تحليلاتنا ضرورة التزام الناس الفوري بوضع الكمامات».

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