كوريا الشمالية تقطع خطوط الاتصال مع سيؤول

المصدر: سيؤول - وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بيونغ يانغ قررت، أمس، قطع كلّ خطوط التواصل السياسية والعسكرية مع كوريا الجنوبية «العدوّة»، وذلك بعد تهديد الشمال مراراً بقطع التواصل مع الجنوب إذا لم توقف سيؤول إرسال ناشطين منشورات معادية عبر الحدود.

وقالت الوكالة إن بيونغ يانغ «ستقطع بالكامل وتغلق خط الارتباط (الخط الأحمر) بين السلطات الشمالية والجنوبية، الذي كان قائماً عبر مكتب الارتباط بينهما»، كما ستقطع قنوات اتصال أخرى، وذلك «اعتباراً من التاسع من يونيو 2020».

وكانت كوريا الشمالية هدّدت، الجمعة الماضية، بإغلاق مكتب الارتباط مع الجنوب، إذا لم تمنع سيؤول ناشطين من إرسال منشورات إلى الشمال مناهضة للنظام الشيوعي.

كما هدّدت بيونغ يانغ باتخاذ إجراءات أخرى «مؤلمة» بحقّ سيؤول.

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