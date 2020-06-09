السعودية تسجل 3288 إصابة جديدة بكورونا و 1815 حالة شفاء

المصدر: الرياض - د. ب. أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء ، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليبلغ الإجمالي 108571 حالة.

وسجلت العاصمة الرياض 1099 حالة، بينما سُجلت 447 إصابة في جدة، و 411 حالة في مكة المكرمة، وتوزعت بقية الإصابات في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وكشف التقرير اليومي عن حالات كورونا، أنه تم رصد 1815 حالات تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 76339 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني إلى تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 783 حالة وفاة.

وبلغت الحالات النشطة في السعودية 31449 حالة، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1686.

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