القبض على مقيم قتل شيخ قبيلة بارز في السعودية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الإثنين، عن القبض على مقيم يمني قتل مسناً سعودياً غدراً بسيارته.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش قوله، إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره، بوقت وجيز، وذلك بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن كبير السن غدرًا بسيارته، في محافظة الحرجة التابعة لمنطقة عسير في جنوب غرب المملكة.

وأضاف المتحدث، أنه جرى إيقاف المقيم اليمني واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته للنيابة العامة.

ولم يكشف المتحدث عن اسم المقتول، إلا أن سعوديين قالوا على مواقع التواصل الاجتماعي إنه الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني القحطاني، أحد شيوخ "قحطان"، وهي واحدة من أكبر قبائل شبه الجزيرة العربية.

وأعلن ملتقى قبائل شريف قحطان، أمس الأحد، عن مقتل أحد رموز قبيلة قحطان وهو الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني، بمحافظة الحرجة في منطقة عسير جنوب السعودية.

وذكر ملتقى قبائل شريف قحطان الرسمي عبر موقع "تويتر"، أنه سيتم تشييع جثمان الشيخ مسفر، وسط إجراءات وقائية معينة.

وضجت مواقع التواصل حول سبب وفاة الشيخ مسفر، أمس، إذ تداولت مصادر محلية أنباء تقول إن السنحاني قتل على يد طباخه.

ولاحقا، ذكرت صفحة "منصات قحطان الإعلامية" عبر "تويتر" أنه تم القبض على قتلة الشيخ مسفر في عقبة مركز مربه في أسفل عقبة ضلع.

وعرف الشيخ مسفر في السعودية والخليج كأحد أبرز شيوخ قبائل قحطان كما اشتهر بأعماله الخيرية، وأطلق رواد "تويتر" عقب وفاته وسم "وفاة الشيخ مسفر بن وقيان".

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