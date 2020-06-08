الرئيس اللبناني يدعو إلى الوحدة غداة أعمال عنف في بيروت

المصدر: بيروت - وكالات

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس، إلى الوحدة الوطنية، بعد اندلاع أعمال عنف في أنحاء من بيروت بين أنصار الأحزاب السياسية المتنافسة. وقال عون على «تويتر»: «قوتنا كانت وتبقى وستظل في وحدتنا الوطنية.. ليكن ما جرى ليل السبت جرس إنذار للجميع». وأضاف «نحن في أمس الحاجة إلى أن نضع اختلافاتنا السياسية جانباً من أجل استنهاض وطننا من عمق الأزمات المتتالية عليه».

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أمس، عن عون قوله إن «كلمات الإدانة مهما كانت قوية في شجبها وإدانتها لما حصل لا تكفي، لاسيما أن التعرض لأي رمز ديني لأي طائفة لبنانية هو تعرض للعائلة اللبنانية بأسرها». وأفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي إطلاق نار في بعض أحياء وضواحي بيروت، مساء السبت، أثناء اشتباكات بين أنصار الأطراف المتنافسة. وانتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة.

وأضافت أن الهدوء عاد بعد مواجهة متوترة في منطقة يسكنها مسيحيون وشيعة، وهي مرتبطة ببدء الحرب الأهلية، وتقع على امتداد خط مواجهة سابق.

وفي وقت سابق السبت، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على متظاهرين رشقوها بالحجارة، تعبيراً عن غضبهم من النخبة الحاكمة وأسلوب معالجتها للأزمة.

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