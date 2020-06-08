الصين تنفي إخفاء معلومات حول «كورونا».. وتنتقد «الافتراضات الزائفة»

المصدر: عواصم - وكالات

رفضت الصين اتهامها بإخفاء معلومات حول تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أو محاولتها تسييس الأزمة، وانتقدت ما وصفته بـ«الافتراضات الزائفة مثل أنها مصدر الفيروس»، قائلة إنها تعاملت مع الأمر بشفافية وأبلغت العالم بتطوّرات الفيروس في الوقت المناسب. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن رئيس مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني، شو لين، قوله أمس: «بعض الساسة الأجانب ووسائل الإعلام عملوا على إلقاء تهم مفترضة في ما يتعلق بمصدر الفيروس، وقاموا بتوصيفه وتسييس أزمة الوباء».

وأضاف: «الافتراضات الزائفة مثل أن الصين مصدر الفيروس أو أن الصين أخفت الفيروس، لا أساس لها من الصحة، وغير منطقية، وتمثل ازدراء للعلم».

يُشار إلى أن تفشي فيروس كورونا في بادئ الأزمة في الصين أثار توترات بين الصين وعدد من الدول أبرزها الولايات المتحدة الأميركية. وقد اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين أكثر من مرة بالإخفاق في احتواء الفيروس. ونفت الصين هذه الاتهامات، وأرسلت إمدادات طبية وأطباء للدول التي تواجه فيروس كورونا، وسعت بكين لإثارة الشكوك بشأن ما يتردد عن أن الفيروس كان مصدره الصين، وتحدث مسؤول بوزارة الخارجية الصينية في وقت سابق عن نظريات مؤامرة تربط بين تفشي الفيروس والجيش الأميركي.

إلى ذلك، قال وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، وانغ زيجانغ، إن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، وأكد خلال مؤتمر صحافي في بكين أن الصين ستجعل المصل «منفعة عامة عالمية» عندما يكون جاهزاً.

وتبذل الصين جهوداً ضخمة في السباق العالمي لتطوير لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إذ بدأت الجائحة من مدينة ووهان في وسط الصين. ويجري باحثون صينيون حالياً خمس تجارب سريرية منفصلة على البشر، وهي نصف كل التجارب التي تُجرى عالمياً للتوصل إلى لقاح مقاوم للمرض، وفقاً لبيانات جمعتها منظمة الصحة العالمية.

وقال وانغ خلال المؤتمر الصحافي، إن «تطوير لقاح لايزال استراتيجية أساسية في جهودنا للتغلب على فيروس كورونا المستجد»، لكنه أضاف أن ذلك أمر غاية في الصعوبة ويستغرق وقتاً.

وحثت الحكومة الصينية على التعاون العالمي في هذا المجال في وثيقة كشف عنها مكتب معلومات مجلس الدولة خلال المؤتمر الصحافي، وقالت إن على المجتمع الدولي الكف عن تبادل الاتهامات والكف عن تسييس مسألة الفيروس، لكن لم تذكر دولة بالاسم.

في المقابل، قال العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور ريك سكوت، أمس، إن الولايات المتحدة لديها ما يدل على أن الصين تحاول إبطاء محاولات دول غربية تطوير لقاح للوقاية من مرض «كوفيد-19» أو إفشالها بالكامل.

وأضاف خلال مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «يتعين علينا أن ننجز تطوير هذا اللقاح. للأسف لدينا دليل على أن الصين تحاول إفشالنا أو إبطاء العملية». وتابع: «الصين لا تريدنا أن نفعلها أولاً.. لقد قرروا أن يكونوا خصماً للأميركيين وأعتقد للديمقراطية حول العالم». ولدى سؤاله عن الدليل الذي لدى الولايات المتحدة عن ذلك، أحجم سكوت عن تقديم تفاصيل، لكنه قال إنه جاء من أجهزة مخابرات، مضيفاً: «هذا اللقاح مهم حقاً لنا جميعاً كي تبدأ عجلة اقتصادنا في الدوران مجدداً. ما اعتقده حقاً هو أنه سواء طورته إنجلترا أولاً أو نحن أولاً فسنتشاركه. الصين لن تتشاركه معنا».

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